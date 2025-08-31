Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 7 minuti fa

tempo reale

Usa, Trump preannuncia "obbligo documento d'identità per ogni voto"

Il presidente su Truth: "Niente voto per corrispondenza, tranne che per i malati gravi e per i militari che si trovano lontano. Utilizzare solo schede cartacee"

31 Ago 2025 - 14:48
© Afp

© Afp

In Attesa di "digerire" la decisione di una Corte d'Appello federale degli Usa, che ha definito "incostituzionali" gran parte dei dazi commerciali voluti dalla Casa Bianca, Donald Trump preannuncia su Truth un ordine esecutivo per l'obbligo di un documento di identità alle urne e per l'abolizione del voto per corrispondenza. "Il documento d'identità dell'elettore - ha scritto - deve essere incluso in ogni singola votazione. Nessuna eccezione! Emanerò un ordine esecutivo a tal fine!!! Inoltre, niente voto per corrispondenza, tranne che per i malati gravi e per i militari che si trovano lontano. Utilizzare solo schede cartacee!!!".

Leggi anche

Trump caccia la governatrice Lisa Cook dalla Fed ma lei replica: "Non ha l'autorità, io non mi dimetto"

Dazi Usa-Ue, siglata la dichiarazione congiunta: tariffe doganali al 15% su auto, farmaci e semiconduttori | Nuova stretta Trump: sotto esame i visti di 55 milioni di stranieri negli Stati Uniti

Usa-Ue, c'è l'intesa sui dazi al 15%: ecco cosa prevede e quali prodotti riguarda

Donald Trump preannuncia su Truth un ordine esecutivo per l'obbligo di un documento di identità alle urne e per l'abolizione del voto per corrispondenza. "Il documento d'identità dell'elettore - ha scritto su Truth - deve essere incluso in ogni singola votazione. Nessuna eccezione! Emanerò un ordine esecutivo a tal fine!!! Inoltre, niente voto per corrispondenza, tranne che per i malati gravi e per i militari che si trovano lontano. Utilizzare solo schede cartacee!!!".

Ti potrebbe interessare

ue
dazi
trump
voto usa

Sullo stesso tema