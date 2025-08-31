Usa, Trump preannuncia "obbligo documento d'identità per ogni voto"

In Attesa di "digerire" la decisione di una Corte d'Appello federale degli Usa, che ha definito "incostituzionali" gran parte dei dazi commerciali voluti dalla Casa Bianca, Donald Trump preannuncia su Truth un ordine esecutivo per l'obbligo di un documento di identità alle urne e per l'abolizione del voto per corrispondenza. "Il documento d'identità dell'elettore - ha scritto - deve essere incluso in ogni singola votazione. Nessuna eccezione! Emanerò un ordine esecutivo a tal fine!!! Inoltre, niente voto per corrispondenza, tranne che per i malati gravi e per i militari che si trovano lontano. Utilizzare solo schede cartacee!!!".