Donald Trump revoca la scorta all'ex vicepresidente Kamala Harris: via la protezione del Secret Service

La Ue ha azzerato i dazi sui beni industriali Usa: "sbloccato" il nodo auto
© Afp
Donald Trump ha revocato la scorta all'ex vicepresidente Kamala Harris. Lo ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca alla Cnn. L'amministrazione ha, in pratica, revocato la proroga della protezione del Secret Service approvata dall'allora presidente Joe Biden oltre i consueti sei mesi dalla fine dell'incarico che si era conclusi il 21 luglio. In merito alla questione dazi la Ue ha revocato le imposte commerciali sui beni industriali americani. Continua la querelle tra il presidente americano e la governatrice della Fed Lisa Cook che ha depositato la causa contro l'inquilino della Casa Bianca.
Il presidente Donald Trump ha revocato la protezione dei Servizi Segreti statunitensi all'ex vicepresidente Kamala Harris, ha dichiarato venerdì un consigliere senior di Harris alla rete NBC News. "La vicepresidente è grata ai Servizi Segreti degli Stati Uniti per la loro professionalità, dedizione e impegno incrollabile per la sicurezza", ha detto il consigliere. Un alto funzionario della Casa Bianca ha confermato che Trump ha revocato la protezione dei Servizi Segreti a Harris, aggiungendo che i vicepresidenti in genere ottengono solo sei mesi di protezione al termine del loro mandato, secondo una legge varata dal Congresso nel 2008. Biden aveva esteso questa protezione fino a 18 mesi attraverso un ordine esecutivo. Mal 291457 ago 25
