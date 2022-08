Il Ceo di Pfizer positivo al Covid: "Mi sto curando con la pillola Paxlovid"

Bourla si trova in isolamento domiciliare. "Siamo arrivati ​​così lontano nei nostri sforzi per combattere questa malattia - ha scritto in un tweet successivo - che

sono fiducioso che avrò una pronta guarigione

. Sono incredibilmente grato per gli instancabili sforzi dei miei colleghi di Pfizer che hanno lavorato per rendere disponibili vaccini e trattamenti per me e per le persone in tutto il mondo".