Covid, sei anni fa l'Oms lo dichiarava pandemia
L'Italia era già in lockdown da due giorni prima (dal 9 marzo)
© Ansa
Sono passati esattamente sei anni da quando l'Organizzazione mondiale della Sanità dichiarava il Covid una pandemia. Era l'11 marzo 2020. L'Italia era già in lockdown da due giorni prima (dal 9 marzo). Da allora, nel nostro Paese sono morte 197mila persone, mentre nel mondo circa 7 milioni.
L'annuncio dell'Oms
"Abbiamo valutato che il Covid-19 può essere definito come una pandemia", aveva detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'11 marzo 2020. Solo dopo tre anni, il 5 maggio 2023, l'Oms dichiarerà ufficialmente la fine dell'emergenza sanitaria.
L'inizio del lockdown in Italia
Come si accennava, due giorni prima, invece, Giuseppe Conte "chiudeva" l'Italia, dichiarando: "Le nostre abitudini vanno cambiate ora, dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo subito a queste norme più stringenti". "Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione 'Io resto a casa. Non ci sarà più una zona rossa, non ci saranno più zona uno e zona due, ma un'Italia zona protetta. Saranno da evitare su tutto il territorio della Penisola gli spostamenti a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità e motivi di salute", annunciava Conte.