Covid, sei anni fa l'Oms lo dichiarava pandemia

Come si accennava, due giorni prima, invece, Giuseppe Conte "chiudeva" l'Italia, dichiarando: "Le nostre abitudini vanno cambiate ora, dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo subito a queste norme più stringenti". "Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione 'Io resto a casa. Non ci sarà più una zona rossa, non ci saranno più zona uno e zona due, ma un'Italia zona protetta. Saranno da evitare su tutto il territorio della Penisola gli spostamenti a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità e motivi di salute", annunciava Conte.