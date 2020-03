Coronavirus, Cdm sulle misure economiche: verso piano da 10 miliardi

"La curva dei contagi mostra che" la diffusione del coronavirus in Italia "sta crescendo, in particolare in questo momento in Lombardia. Ci sono in altre regioni dei focolai, per ora limitati, ma che non devono farci illudere che non possano svilupparsi: per questo è importante adottare tutte e sistematicamente le misure che abbiamo raccomandato". Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità. "Dobbiamo pensare - ha aggiunto - che le curve non si spostano in un giorno solo, bisogna guardare i trend, anche se ci fossero delle lievi modifiche non dobbiamo farci illusioni: siamo in piena battaglia, dobbiamo essere tutti consapevoli che il comportamento di ognuno di noi influenza l'andamento o una nostra leggerezza riguarda chi ci sta accanto e rischia di ricadere sulla parte più fragile della nostra società".