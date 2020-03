Coronavirus, Galli (Sacco): "Se tagliamo il 70% dei contatti con gli infetti forse in tre mesi potremmo vedere la luce"

"Le misure di distanziamento che sono state adottate sono estremamente importanti". Lo dice a Tgcom24 il virologo del Sacco di Milano Massimo Galli in merito alle nuove disposizioni del governo per contrastare la diffusione del coronavirus. L'infettivologo aggiunge poi un dato importante: "Uno studio pubblicato proprio oggi sottolinea che se non riusciamo a identificare almeno il 70 per cento dei contatti delle persone che sono state infettate e di conseguenza non riusciamo a isolarle per evitare che ci siano ulteriori infezioni; se non riusciamo anche a contenere in maniera corretta il periodo di convalescenza, chiamiamolo così, cioè il periodo in cui sono ancora infetti, delle persone che non necessitano di venire in ospedale ma l'infezione ce l'hanno, ci scordiamo di chiudere la storia entro tre mesi almeno".