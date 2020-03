Coronavirus, cosa si può fare e cosa è vietato in tutta Italia fino al 3 aprile

Per fronteggiare l' emergenza coronavirus il governo ha deciso l’ estensione a tutt’Italia delle “aree a contenimento rafforzato“ , che nella notte tra sabato e domenica erano state decretate per la Lombardia e altre 14 province del Nord. Nel decreto "Io resto a casa" non c’è un esplicito divieto di uscire di casa, ma è consentito soltanto per esigenze lavorative, sanitarie o di sussistenza. Per rendere tutto ancora più chiaro ecco le risposte alle domande che in queste ore si stanno ponendo gli italiani.

Devo restare blindato a casa e non uscire più per un mese?

Il decreto stabilisce che si può uscire solo per lavoro, salute o altre esigenze importanti. Se lo fai, perché è una questione di salute o perché vai a fare la spesa devi autocertificare il motivo.

C'è un modulo per l'autocertificazione?

Sì, clicca qui per scaricarlo

Devo correre al supermercato perché rischio di restare senza cibo?

Assolutamente no. I supermercati non chiudono. I camion che riforniscono i supermercati possono sempre circolare, quindi nessun problema. Assaltare i supermercati è da irresponsabili.

Posso uscire per andare al lavoro anche fuori dal mio Comune?

Sì, ma porta in tasca l’autocertificazione o una dichiarazione del tuo datore di lavoro in cui dice che devi spostarti per raggiungere la sede o che sei in giro per altri impegni lavorativi. Se non lo fai va incontro a una sanzione.

Posso uscire per assistere genitori o parenti anziani?

Certo, è una condizione di necessità.

Posso andare a fare una visita medica anche uscendo dal mio Comune?

Sì, si tratta di motivi di salute.

Posso andare in farmacia?

Certo, se necessario per reperire farmaci o prodotti indispensabili.

Mi trovo fuori dal mio Comune per lavoro, posso rientrare al mio domicilio o alla mia residenza?

Certo, il decreto lo prevede.

Posso andare in un ufficio comunale per un certificato? Posso pagare una bolletta?

Tutti i servizi pubblici sono garantiti, anche gli uffici postali, Ricorda: vai solo se indispensabile e se vai in un ufficio rispetta sempre la distanza di sicurezza.

I mezzi pubblici continuano a circolare? Posso usarli?

Circolano regolarmente. Presta attenzione alle distanze (minimo un metro) e subito dopo lava bene le mani o usa il gel antibatterico.

Posso andare a pranzo a casa dai miei amici/parenti?

Non essendo uno spostamento necessario non è consentito. Gli assembramenti di persone vanno evitati per fermare ogni possibile contagio.

Posso uscire per incontrare gli amici al bar o in piazza?

Il decreto vieta ogni tipo di assembramento in luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. I bar sono aperti fino alle 18 se vuoi bere il caffè o altro mentre ti trovi fuori per i motivi previsti dal decreto. Ma stai a distanza di sicurezza dalle altre persone.

Posso fare shopping?

I negozi restano aperti (anche se alcuni hanno deciso spontaneamente di chiudere perché non vendono beni di prima necessità). I centri commerciali chiudono nel weekend per evitare assembramenti.

Posso portare il cane fuori per la passeggiata?

Sì, se è una necessità, ma stai a distanza da persone che potresti incontrare lungo il tragitto. Evita strette di mano, baci e abbracci.

Posso fare sport?

Palestre e piscine sono chiuse, è permessa l’attività sportiva o motoria solo all’aperto. Se la fai, non farla in gruppo.

Posso andare a messa?

No, le funzioni religiose sono sospese. Ma le chiese dovresti trovarle aperte e puoi pregare, stando a distanza di almeno un metro dagli altri fedeli.

Posso andare al cinema?

No, le sale cinematografiche sono chiuse in tutta Italia fino al 3 aprile come i musei e i teatri.