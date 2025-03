L'annuncio del 9 marzo 2020 Covid, 5 anni fa iniziava il lockdown: Giuseppe Conte chiudeva l'Italia | Il servizio sulle nostre reti

"Le nostre abitudini vanno cambiate ora, dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se ci adatteremo a queste norme più stringenti". Il servizio andato in onda sulle nostre reti nel giorno in cui"l'ex premier Giuseppe Conte annunciava le drastiche misure per il contenimento della pandemia di Covid 19 " "