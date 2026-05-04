Diagnosticare l'hantavirus in una persona infetta da meno di 72 ore è difficile. Se il test iniziale viene eseguito prima che il virus sia rilevabile, spesso si ripete il test 72 ore dopo l'insorgenza dei sintomi. I sintomi precoci come febbre, mal di testa, dolori muscolari, nausea e affaticamento sono facilmente confondibili con l'influenza. Le opzioni di trattamento specifiche per la sindrome polmonare da hantavirus sono limitate, ma la prognosi migliora con il riconoscimento precoce, il ricovero immediato in un reparto di terapia intensiva e l'adeguato supporto per la respirazione.