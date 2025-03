Gene Hackman e la moglie deceduti per cause naturali: lei è morta una settimana prima di lui per un virus trasmesso dai topi

La coppia, sposata da 34 anni, è dunque morta per cause naturali, ma non per questo il racconto clinico degli investigatori e del medico legale del New Mexico, Heather Jarrell, è stato meno drammatico. Betsy avrebbe contratto la sindrome polmonare da Hantavirus, una grave malattia respiratoria causata dall'infezione con un virus trasmesso principalmente dai roditori. La malattia si manifesta per tre-sei giorni con sintomi simili a quelli dell'influenza, poi però il decorso volge al peggio se non si interviene prontamente con contromisure, ha detto Jarrell: si accumula fluido attorno e all'interno dei polmoni e il malato resta soffocato.