Addio Gene Hackman, film e carriera dell'attore due volte premio Oscar

Nato a San Bernardino, California, il 30 gennaio 1930 si afferma nel mondo dello spettacolo relativamente tardi. Esordisce a 34 anni in "Lilith" con Warren Beatty che lo segnalerà poi al regista Arthur Penn per il primo ruolo importante, nel film diventato cult, "Gangster Story" (Bonnie and Clyde) del 1967. E arriva anche la prima di cinque nomination (qui come miglior attore non protagonista) agli Oscar e ai Golden Globe. Con "Anello di sangue" del 1970, in cui conquistò la seconda nomination all'Oscar, ancora come attore non protagonista. Seguono due ruoli clou della sua carriera: il poliziotto in bilico tra mala e giustizia de "Il braccio violento della legge" del 1971 (grazie al quale conquista Oscar e Golden Globe) e l’investigatore taciturno de "La conversazione" del 1974 di Francis Ford Coppola.