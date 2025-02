Chi era la moglie di Gene Hackman, Betsy Arakawa: al suo fianco dal 1991

In un'intervista South Florida Sun-Sentinel l'attore aveva parlato del divorzio facendo delle similitudini con il suo personaggio Harry Mackenzie nel film del 1985 "Twice in a Lifetime" e dicendo: "A proposito, non ho lasciato la mia moglie nella vita reale per una donna più giovane. Ci ​​siamo semplicemente allontanati. Ci siamo persi di vista. Quando lavori in questo settore, il matrimonio richiede molto lavoro e molto amore.Hackman e la Maltese hanno avuto tre figli insieme, Christopher Allen e le figlie Leslie Anne ed Elizabeth Jean, di cui Arakawa è diventata matrigna.

Hackman e la Arakawa avevano una passione comune per i cani e in particolar modo per i pastori tedeschi. A un certo punto ne ebbero tre insieme, dopo averne adottato uno nel 1999.