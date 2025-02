Gene Hackman trovato morto in casa con la moglie Betsy Arakawa e il loro cane

Gene Hackman è stato trovato morto insieme alla moglie Betsy Arakawa e al loro cane nella casa di Santa Fe. L'attore, leggenda di Hollywood, aveva 95 anni. Secondo quanto dichiarato dallo sceriffo della contea, non c'erano segni evidenti che riportassero a un atto criminale. Al momento non sono state rese note le cause di morte. È stata comunque aperta un’indagine, come riporta la Press Association. Nel corso di una carriera durata più di sei decenni, Hackman ha ricevuto due premi Oscar, due Bafta, quattro Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award.