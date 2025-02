Morto Gene Hackman: le sue origini, quanti Oscar ha vinto e chi è il doppiatore italiano

Il principale doppiatore italiano di Gene Hackman è stato Sergio Fiorentini, che ha prestato la sua voce all'attore in numerosi film, tra cui "Superman", "I Tenenbaum" e "La giuria". Fiorentini, nato a Roma il 29 luglio 1934 e scomparso l'11 dicembre 2014, è stato un attore e doppiatore di grande talento, noto anche per aver doppiato Mel Brooks e per il ruolo del brigadiere Cacciapuoti nella serie televisiva "Il maresciallo Rocca". Oltre a Fiorentini, altri doppiatori hanno prestato la loro voce a Gene Hackman in alcune occasioni. Renato Mori ha doppiato Hackman in film come "La conversazione" e "Il socio", mentre Sergio Rossi lo ha fatto ne "Il braccio violento della legge". Glauco Onorato ha doppiato Hackman in "Senza via di scampo" e "Eureka". Oreste Rizzini ha prestato la sua voce in "Potere assoluto" e "Under Suspicion".