"Come tutti coloro che hanno diviso il set con lui ho imparato che era un attore generoso, un uomo che migiora il lavoro di tutti - ha aggiunto Morgan Frreman sul palco del Dolby Theatre. “Gene diceva sempre: ‘Non penso a ciò che lascerò in eredità, ma spero solo che le persone si ricordino di me come qualcuno che ha cercato di fare del buon lavoro. Quindi penso di parlare a nome di tutti noi quando dico: Gene, sarai ricordato per questo, e per molto altro ancora. Riposa in pace, amico mio”. Hackman ha vinto l’Oscar come miglior attore per "Il braccio violento della legge" di William Friedkin nel 1972 e il premio come miglior attore non protagonista per "Gli spietati" di Clint Eastwood nel 1992. Hackman, 95 anni, e sua moglie, Betsy Arakawa, 65 anni, pianista classica, sono stati trovati morti in stanze separate nella loro casa di Santa Fe, nel New Mexico, secondo un mandato di perquisizione che ha descritto la loro morte come “sospetta”.