Continuano a circolare in rete le illazioni più varie sul mistero della morte del due volte premio Oscar. Un perito patologo, Michael Baden, ha ipotizzato con la Fox che Hackman sia morto per primo per problemi di cuore (il suo pacemaker ma mandato l'ultimo segnale il 17 febbraio) e che la moglie sia corsa in bagno per cercare farmaci che potessero rianimarlo ma sia a sua volta caduta. Potrebbe esser stata stroncata dall'emozione, oppure potrebbe essere inciampata in qualcosa e aver perso l'equilibrio, potrebbe anche aver sbattuto la testa e riportato una lesione interna invisibile al primo esame del cadavere, ha sostenuto Baden nel programma Fox Report.