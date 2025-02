Il mistero della morte di Gene Hackman: la dieta rigida imposta dalla moglie, le figlie "allegre" il giorno dopo | Ecco cosa sappiamo

La figlia più giovane di Gene Hackman ha rivelato di non aver parlato con il padre nei mesi precedenti alla sua tragica morte. Leslie ed Elizabeth Hackman sono state viste giovedì mattina fare colazione insieme in un ristorante a Burbank, in California. Leslie, 59 anni, vive in California da qualche tempo e ha rivelato che la grande distanza tra la sua casa e la villa di Hackman nel New Mexico ha fatto sì che non si vedessero da mesi. Ha aggiunto che suo padre era notoriamente solitario negli ultimi anni della sua vita, ma che è sempre rimasto in buona salute grazie a Betsy. Giovedì Leslie è stata raggiunta dalle sorelle Elizabeth e Annie nel lasciare un toccante omaggio al loro amato papà. Hanno rilasciato una dichiarazione in cui si legge: "È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di nostro padre, Gene Hackman, e di sua moglie, Betsy".