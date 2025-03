Il pacemaker di Gene Hackman potrebbe indicare la data della morte

Se la moglie era molto premurosa nei suoi confronti, diverso era il rapporto con i tre figli avuti dalla prima moglie Fay Maltese, ovvero Christopher, Elizabeth e Leslie. Lo stesso Hackman, in alcune interviste, aveva ammesso di aver perso il rapporto con i figli a causa del lavoro. Le due sorelle sono state viste giovedì mattina mentre facevano colazione insieme in un ristorante a Burbank, in California. Leslie, 59 anni, vive in California e ha spiegato che la notevole distanza ha reso difficile per loro vedersi negli ultimi mesi. Ha aggiunto poi che suo padre era notoriamente solitario, ma che è sempre rimasto in buona salute grazie a Betsy. I figli hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermano: "È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di nostro padre, Gene Hackman, e di sua moglie, Betsy".