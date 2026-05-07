Hantavirus, ricoverata una hostess della Klm: "Rintracciare i passeggeri del volo" | Tre pazienti gravi evacuati dalla nave-focolaio
Il numero di persone infettate dall'hantavirus continua a crescere. La crociera sta facendo rotta verso la Spagna
© Afp
Un'assistente di volo della Klm è ricoverata con lievi sintomi di hantavirus dopo essere risultata positiva a un test ad Amsterdam. La hostess, secondo le prime ricostruzioni, era entrata in contatto con una donna olandese che era stata fatta scendere a causa delle sue condizioni di salute proprio da un aereo della compagnia Klm, diretto da Johannesburg ad Amsterdam lo scorso 25 aprile. La donna è in seguito deceduta. A dichiararlo un portavoce del ministero della Salute dei Paesi Bassi. Le autorità sanitarie stanno ora tentando di rintracciare "a scopo precauzionale" tutte le persone che si erano imbarcate su quel volo.
La crociera infetta e il viaggio verso la Spagna: "Tre persone evacuate"
Intanto continua il viaggio della crociera Mv Hondius, salpata un mese fa dall'Argentina e a bordo della quale è scoppiato un focolaio del virus che ha già ucciso tre persone. Due persone in gravi condizioni - tra cui un cittadino tedesco "strettamente associato" a una donna tedesca deceduta sulla nave lo scorso 2 maggio - sono state evacuate dall'imbarcazione e trasferite nei Paesi Bassi per ricevere cure. Una terza persona, in condizioni stabili, sarebbe a bordo di un volo di evacuazione.
La nave sta attualmente facendo rotta verso le isole Canarie, in Spagna, dopo essere rimasta ancorata per tre giorni al largo di Capo Verde. A bordo rimangono 146 persone di 23 Paesi diversi, tutte sottoposte a "rigorose misure precauzionali". Al momento, secondo l'Oms, sarebbero otto i casi di hantavirus a bordo. A ci si aggunge quello dell'uomo svizzero risultato positivo al rientro a casa e ora ricoverato a Zurigo.