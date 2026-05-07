Un'assistente di volo della Klm è ricoverata con lievi sintomi di hantavirus dopo essere risultata positiva a un test ad Amsterdam. La hostess, secondo le prime ricostruzioni, era entrata in contatto con una donna olandese che era stata fatta scendere a causa delle sue condizioni di salute proprio da un aereo della compagnia Klm, diretto da Johannesburg ad Amsterdam lo scorso 25 aprile. La donna è in seguito deceduta. A dichiararlo un portavoce del ministero della Salute dei Paesi Bassi. Le autorità sanitarie stanno ora tentando di rintracciare "a scopo precauzionale" tutte le persone che si erano imbarcate su quel volo.