Hantavirus, il presidente delle Canarie si oppone all'attracco della nave

Dopo la richiesta dell'Oms e dell'Unione Europea, Madrid ha accettato che la nave faccia scalo alle Canarie, dove la Mv Hondius dovrebbe arrivare "in 3-4 giorni", secondo quanto comunicato dal ministero di Sanità. Intanto, l'operazione sanitaria per evacuare dalla nave, ferma al largo di Capo Verde, due membri dell'equipaggio infettati e un caso di contatto ad alto rischio, "è in corso", secondo quanto segnalato da Ann Lindstrand, rappresentante dell'Oms a Capo Verde. "Tutti e tre sono in condizioni stabili e uno di loro è asintomatico", ha affermato Lindstrand. La MV Hondius dovrebbe lasciare l'arcipelago di Capo Verde dopo l'evacuazione medica di queste tre persone, che saranno sbarcate al porto della capitale, Praia, prima di essere trasportate in ambulanza all'aeroporto vicino alla città, da dove saranno evacuate in aereo, secondo l'Oms.