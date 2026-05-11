l'allarme
Hantavirus, il dipartimento della salute: "Un cittadino americano è risultato positivo"
"Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al virus Andes tramite test Pcr", ha affermato il ministero americano
© Afp
Il Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'hantavirus è risultato leggermente positivo. "Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al virus Andes tramite test Pcr", ha affermato il ministero americano.
Anche un francese rimpatriato ha invece presentato dei sintomi. Stanno tutti bene invece gli italiani venuti a contatto con il virus. Messi in quarantena per precauzione. Intanto la nave da crociera con a bordo i sei contagiati ha attraccato a Tenerife. L'Oms rassicura: “Non è un altro Covid, il rischio hantavirus è basso”