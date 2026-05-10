A tradire il turista olandese Leo Schilperoord sarebbe dunque stata la sua passione per lo studio degli uccelli. L'uomo di 70 anni e sua moglie, Mirjam Schilperoord, di 69, erano in viaggio in Sud America da almeno quattro mesi. La coppia, originaria di Haulerwijk, un piccolo villaggio di 3mila abitanti nei Paesi Bassi, è stata identificata nei necrologi pubblicati sul bollettino mensile del paese. I due, famosi per studi sull'ornitologia, sono atterrati in Argentina il 27 novembre e hanno proseguito il viaggio attraverso Cile e Uruguay per poi tornare in Argentina alla fine di marzo, dove hanno intrapreso una fatale escursione di birdwatching: visitando la discarica di Ushuaia per assecondare la loro passione per gli uccelli, sarebbe avvenuto il contatto con i topi portatori dell'infezione.