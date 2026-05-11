Hantavirus, Matteo Bassetti: "Non è un nuovo Covid, ma anche qui ci sono stati errori"

In collegamento con "Mattino Cinque", l'infettivologo Matteo Bassetti commenta il caso del focolaio di hantavirus che si è sviluppato sulla nave da crociera MV Hondius con 147 tra passeggeri e membri dell'equipaggio. "Su quella nave sono stati commessi degli errori clamorosi, che dopo quello che abbiamo passato solo cinque anni fa, forse è il caso di interrogarci su quello che è stato fatto. Il negazionismo di alcuni ha fatto sì che ci fosse negazionismo anche su quella nave", ha detto Bassetti.