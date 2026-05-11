Hantavirus, sbagliano procedure con positivo in ospedale olandese: in 12 in quarantena

Oltre all'errore nelle procedure di sicurezza, è emerso che i sanitari non avrebbero rispettato le normative internazionali più aggiornate in materia di smaltimento delle urine del paziente. Data la natura del virus, le urine avrebbero dovuto essere smaltite secondo una procedura più rigorosa. Tuttavia, il nosocomio sottolinea che il rischio di infezione "è molto basso". "Ci dispiace che ciò sia accaduto nel nostro centro medico universitario. Indagheremo attentamente sullo svolgimento dei fatti per trarne insegnamento e prevenire che si ripeta in futuro."