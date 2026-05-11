Hantavirus, circolare del Ministero, quarantena di 42 giorni per contatti ad alto rischio

Il rischio di diffusione dell'hantavirus in Italia è da considerarsi "molto basso". Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Hondius. Il ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di sei settimane, utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno due metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie, e aprendo le finestre per garantire la ventilazione. È la raccomandazione indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di aver contratto l'hantavirus.