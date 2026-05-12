Speciale Il focolaio di hantavirus
La scheda

Hantavirus, dai primi sintomi alla catena di contatti: perché l'isolamento è l'unica misura efficace

A differenza del Covid-19, che può essere trasmesso anche nella fase di incubazione, il ceppo Andes non è contagioso negli asintomatici, o comunque sarebbe un'eccezione alla regola. Per questo intervenire subito con le quarantene diventa la misura efficace per spegnere i focolai

12 Mag 2026 - 08:30
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Per il virus Andes, l’unico ceppo degli Hantavirus per cui è stata documentata la capacità ditrasmissione da uomo a uomo, il tempo massimo di incubazione è di 6 settimane, quello medio è di 23 giorni. Se si ricostruisce la catena dei contatti, sorvegliando le persone e mettendole in isolamento, si può ssere ragionevolmente certi che venga evitata un’ulteriore diffusione. Ecco perché sarebbe utile rintracciare anche chi è sceso prima dalla nave.

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Quanto è alto il rischio pandemia? Non è un virus sconosciuto come lo era il Covid-19 all’inizio. Il rischio di pandemia rimane molto basso, non siamo davanti a una documentata catena di trasmissioni al di fuori dell’episodio sulla nave. Il precedente focolaio di virus Andes, scoppiato inArgentina nel 2018 provocando 34 infezioni e 11 decessi, è stato spento in poco tempo.

E' molto contagioso? Il Covid-19 è partito con un indice di contagiosità di 3 (ogni caso ne provoca tre) e,nelle sue evoluzioni, è diventato più capace di trasmettersi ma meno "aggressivo". L’Andes, invece, è un virus a bassa diffusione. Il contagio tra persone, che avviene con contatti ravvicinati, è una caso eccezionale: la trasmissione passa principalmente per inalazione da urine, feci o saliva di roditori. Il suo indice di contagiosità sta tra 1 e 2, valore che si è registrato soltanto con il focolaio argentino del 2018.

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Il virus può essere trasmesso anche in assenza di sintomi? No. Lo trasmette solo chi manifesta i sintomi, a differenza del Covid-19 che può essere trasmesso anche nella fase di incubazione, e soprattutto nelle prime fasi della malattia. Ecco perché l'isolamento diventa la misura efficace per spegnere i focolai. Come in tutte le infezioni è possibile che ci siano casi di persone che risultano positive ma sono asintomatiche. A oggi, però, non vi è evidenza che possano trasmettere l’infezione e in ogni caso, sarebbe l'eccezione alla regola.

Salute, cos'è l'Hantavirus

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