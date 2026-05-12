Hantavirus, dai primi sintomi alla catena di contatti: perché l'isolamento è l'unica misura efficace

E' molto contagioso? Il Covid-19 è partito con un indice di contagiosità di 3 (ogni caso ne provoca tre) e,nelle sue evoluzioni, è diventato più capace di trasmettersi ma meno "aggressivo". L’Andes, invece, è un virus a bassa diffusione. Il contagio tra persone, che avviene con contatti ravvicinati, è una caso eccezionale: la trasmissione passa principalmente per inalazione da urine, feci o saliva di roditori. Il suo indice di contagiosità sta tra 1 e 2, valore che si è registrato soltanto con il focolaio argentino del 2018.