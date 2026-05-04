Sparatoria ad Oklahoma City: almeno dieci feriti

Almeno dieci persone, secondo quanto riferisce la polizia, sono state trasportate in ospedale in seguito a una sparatoria avvenuta durante una festa al lago Arcadia, vicino a Oklahoma City. La portavoce della polizia di Edmond ha spiegato che le autorità hanno ricevuto diverse segnalazioni di colpi d'arma da fuoco esplosi contro un gruppo di giovani riuniti vicino al lago Arcadia. Oltre alle dieci persone trasportate in ospedale, altre potrebbero essersi recate sul posto autonomamente. Ha inoltre affermato che le vittime versano in "condizioni diverse". Il lago Arcadia si trova a circa 21 chilometri a nord di Oklahoma City, a Edmond, una città di circa 100.000 abitanti. Il lago è un luogo popolare per picnic, campeggio, pesca e sport acquatici.