Trump e il successo della visita in Cina: "Xi un vecchio amico" | Il leader cinese: "Raggiunte importanti intese"

Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito "molto riuscita" la sua visita in Cina, rimarcando il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi "problemi" tra le due parti. Un risultato che va oltre le aspettative. Il presidente Usa, secondo quanto riportato dall'agenzia statale Xinhua, ha descritto Xi Jinping come un "vecchio amico" e ha parlato di una relazione personale e politica solida tra i due. Trump ha aggiunto che il rapporto tra Stati Uniti e Cina è "molto importante" e destinato a migliorare ulteriormente, esprimendo inoltre la volontà di proseguire il dialogo invitando Xi a Washington.
Xi: "Raggiunte intese"
"Abbiamo raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, sull'espansione della cooperazione pratica in vari campi e sull'affrontare in modo adeguato le reciproche preoccupazioni" così dal canto suo, Xi Jinping ha parlato dei risultato della missione diplomatica. Il leader cinese ha definito la visita "storica e di grande importanza", sottolineando la volontà di costruire un rapporto costruttivo basato su una maggiore stabilità strategica tra i due paesi.
Fiducia reciproca
Xi ha evidenziato come il viaggio diplomatico abbia contribuito a rafforzare la fiducia reciproca e la comprensione tra i due Paesi, con benefici potenziali anche per i cittadini cinesi e statunitensi. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
Oggetti rimossi
Che la missione fosse stata un successo sembrano non esserci dubbi ma la precauzione non è mai troppa. Secondo quanto riferito dalla corrispondente del New York Post Emily Goodin, tutto il materiale consegnato durante la visita (accrediti, telefoni usa e getta e spille della delegazione) è stato raccolto e gettato via dal personale statunitense. Il materiale sarebbe stato eliminato prima che qualsiasi membro della delegazione potesse salire a bordo dell'Air Force One.