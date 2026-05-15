Trump e il successo della visita in Cina: "Xi un vecchio amico" | Il leader cinese: "Raggiunte importanti intese"

Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito "molto riuscita" la sua visita in Cina, rimarcando il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi "problemi" tra le due parti. Un risultato che va oltre le aspettative. Il presidente Usa, secondo quanto riportato dall'agenzia statale Xinhua, ha descritto Xi Jinping come un "vecchio amico" e ha parlato di una relazione personale e politica solida tra i due. Trump ha aggiunto che il rapporto tra Stati Uniti e Cina è "molto importante" e destinato a migliorare ulteriormente, esprimendo inoltre la volontà di proseguire il dialogo invitando Xi a Washington.