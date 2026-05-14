Usa, giudice federale sospende le sanzioni di Trump a Francesca Albanese: "Proteggere la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico"
Lo ha annunciato la stessa relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati in un post su X
© Afp
Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia, a Washington, ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che "tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico", ringraziando la figlia e il marito "per essersi fatti avanti per difendermi, e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora" in base alla considerazione che "insieme siamo Uno".
L'annuncio di Francesca Albanese su X
"Un tribunale statunitense ha sospeso le sanzioni contro di me!", scrive in un post su X Francesca Albanese, pubblicando il documento. "Come ha detto il giudice: 'Proteggere la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico'. Grazie a mia figlia e a mio marito per essersi impegnati a difendermi, e a tutti coloro che mi hanno aiutato finora. Insieme siamo uniti".
Le sanzioni Usa
Annunciando le sanzioni, il segretario di Stato Usa Marco Rubio aveva accusato Albanese di antisemitismo, sostegno al terrorismo e ostilità verso Stati Uniti, Israele e Occidente, contestandole anche la collaborazione con la Cpi nelle indagini a carico di esponenti politici israeliani, tra cui il premier Benjamin Netanyahu. Le sanzioni erano state contestate in tribunale dal marito Massimiliano Cali a nome della famiglia. La relatrice ha respinto le accuse di sostegno a gruppi terroristici, sostenendo che le critiche a Israele non equivalgono ad antisemitismo. In una recente intervista la funzionaria ha dichiarato che le sanzioni hanno avuto pesanti conseguenze personali e professionali, impedendole tra l'altro l'accesso ai risparmi, ai pagamenti e ai servizi finanziari.
Chi è Francesca Albanese
Giurista italiana in carica dal 2022 come relatrice Onu per i Territori palestinesi, Francesca Albanese ha più volte accusato Israele di "genocidio" e violazioni dei diritti umani a Gaza.