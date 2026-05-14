Usa, giudice federale sospende le sanzioni di Trump a Francesca Albanese: "Proteggere la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico"

Annunciando le sanzioni, il segretario di Stato Usa Marco Rubio aveva accusato Albanese di antisemitismo, sostegno al terrorismo e ostilità verso Stati Uniti, Israele e Occidente, contestandole anche la collaborazione con la Cpi nelle indagini a carico di esponenti politici israeliani, tra cui il premier Benjamin Netanyahu. Le sanzioni erano state contestate in tribunale dal marito Massimiliano Cali a nome della famiglia. La relatrice ha respinto le accuse di sostegno a gruppi terroristici, sostenendo che le critiche a Israele non equivalgono ad antisemitismo. In una recente intervista la funzionaria ha dichiarato che le sanzioni hanno avuto pesanti conseguenze personali e professionali, impedendole tra l'altro l'accesso ai risparmi, ai pagamenti e ai servizi finanziari.