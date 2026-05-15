Guerra in Iran, Trump: "Se Teheran non stringerà accordo verrà annientata"

Donald Trump ha annunciato di aver concluso "fantastici accordi commerciali" con il presidente cinese Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Nelle stesse ore il leader americano ha alzato i toni contro l'Iran, dichiarando a Fox News che Teheran "può stringere un accordo oppure verrà annientata", ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Intanto da Teheran è arrivato un messaggio criptico del portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, che sui social ha scritto: "Chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico".