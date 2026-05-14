Dall'Iran ai dazi, Trump: "Fantastico futuro insieme alla Cina" | Xi avvisa: "Conflitti se Taiwan fosse mal gestita"

Non solo guerra in Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella Grande Sala del Popolo a Pechino. "Avremo un fantastico futuro insieme", ha detto il presidente americano. L'omologo cinese, dal canto suo, ha affermato che i due Paesi sono arrivati a "un bivio" nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità: "Dovremmo essere partner, non avversari". Ma su Taiwan ha avvisato: "Conflitti se il tema fosse mal gestito".