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la visita del presidente Usa

Dall'Iran ai dazi, Trump: "Fantastico futuro insieme alla Cina" | Xi avvisa: "Conflitti se Taiwan fosse mal gestita"

Per Pechino si è arrivati a "un bivio" nei rapporti tra i due Paesi: "Dovremmo essere partner, non avversari"

14 Mag 2026 - 18:11
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Non solo guerra in Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella Grande Sala del Popolo a Pechino. "Avremo un fantastico futuro insieme", ha detto il presidente americano. L'omologo cinese, dal canto suo, ha affermato che i due Paesi sono arrivati a "un bivio" nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità: "Dovremmo essere partner, non avversari". Ma su Taiwan ha avvisato: "Conflitti se il tema fosse mal gestito".

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