Guerra in Iran, Rubio: "L'arsenale di Teheran è passo preliminare per l'atomica" | Araghchi vola in India per il vertice Brics

Le delegazioni diplomatiche di Israele e Libano si incontrano a Washington per il terzo ciclo di colloqui mediati dagli Stati Uniti, mentre gli attacchi israeliani nel Paese dei cedri hanno ucciso almeno 29 persone, tra cui anche alcuni minori. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno emesso nuovi ordini di evacuazione per otto villaggi nel sud del Libano in vista di attacchi aerei. Il portavoce in lingua araba delle Idf, il colonnello Avichay Adraee, si è rivolto ai residenti di Libbaya, Sohmor, Tefahta, Kfar Melki, Yohmor al Beqaa, Ain al Tineh, Houmine al Faouqa e Mazraat Sinay, chiedendo loro di allontanarsi di almeno un chilometro. "Alla luce delle violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le Idf sono costrette ad agire con la forza contro di essa e non intendono causare danni alla popolazione", ha affermato Adraee. Nel frattempo, Hezbollah ha annunciato di aver preso di mira un assembramento di veicoli e militari israeliani nel sud del Libano.