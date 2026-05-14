Xi Jinping torna a parlare il linguaggio della storia per descrivere il presente. Durante il vertice con Donald Trump nella capitale cinese, il leader cinese ha evocato la cosiddetta "Trappola di Tucidide", una delle formule più citate negli ultimi anni nel dibattito strategico internazionale, per lanciare un messaggio chiaro agli Stati Uniti: la rivalità tra Washington e Pechino non deve trasformarsi in uno scontro aperto. Il presidente cinese ha invitato gli Usa a considerare la Cina "un partner e non un rivale", in una fase in cui i rapporti tra le due superpotenze sono attraversati da tensioni sempre più profonde: commercio, semiconduttori, intelligenza artificiale, Taiwan e sicurezza globale sono ormai i fronti permanenti della competizione.