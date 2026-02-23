Dazi Usa, la Cina chiede lo stop dopo la sentenza della Corte Suprema

In una nota diffusa dal ministero del Commercio cinese si legge: "La Cina esorta gli Stati Uniti a cancellare le misure tariffarie unilaterali nei confronti dei suoi partner commerciali. Monitoreremo attentamente le ultime azioni tariffarie di Washington e tuteleremo fermamente i nostri diritti e interessi legittimi. È in corso una valutazione approfondita della sentenza e delle sue potenziali implicazioni. Non ci sono vincitori in una guerra commerciale e il protezionismo non offre alcuna via d’uscita". Ma gli Usa studiano già le possibili contromisure per mantenere l’aumento dei dazi sui partner. Una prospettiva che Pechino segue “con molta attenzione”, assicurando di voler difendere con determinazione i propri interessi economici.