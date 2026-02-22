Dazi: Commissione Ue chiede piena chiarezza su prossimi passi degli Stati Uniti

È quanto si legge in una nota diffusa dalla Commissione Ue, chiedendo agli Stati Uniti di rispettare gli accordi. "La situazione attuale non favorisce la realizzazione di scambi commerciali e investimenti transatlantici "equi, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi", come concordato da entrambe le parti e precisato nella dichiarazione congiunta Ue-Usa dell'agosto 2025", scrive l'esecutivo comunitario.