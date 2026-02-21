Stati Uniti, la Corte Suprema boccia i dazi, Trump: "Una vergogna"

Per Trump è un colpo durissimo: la Corte Suprema ha riaffermato che anche il presidente deve sottostare alla legge e non ha poteri illimitati. E lo ha fatto ponendo un freno ai dazi. La sentenza, che ha visto sei giudici favorevoli e tre contrari, ha stabilito che Trump ha commesso un abuso imponendo a mezzo mondo tariffe doganali senza il voto del Congresso. Trump ha definito alcuni dei giudici "una vergogna per la Nazione", "per nulla patriottici o fedeli alla nostra Costituzione", sostenendo che sono stati "condizionati da interessi stranieri".