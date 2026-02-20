Usa, la Corte Suprema boccia i dazi di Trump

La Corte Suprema americana ha bocciato i dazi di Donald Trump con sei voti a favore e tre contrari. L'organo giurisdizionale ha stabilito che il presidente ha violato la legge federale quando ha imposto unilateralmente i dazi ai partner commerciali degli Stati Uniti in tutto il mondo. Secondo quanto riportato dal Financial Times, i giudici hanno ritenuto che la Casa Bianca sia andata oltre quanto stabilito dall'International Emergency Powers Act cui il tycoon ha fatto ricorso per giustificare le tariffe del "Liberation Day". La legge dà al presidente l'autorità di affrontare "minacce straordinarie" in caso di un'emergenza nazionale, inclusa quella di "regolare l'importazione di beni esteri", ed è stata approvata negli anni 1970 per limitare i poteri presidenziali in materia di sicurezza nazionale dopo i dazi imposti da Richard Nixon per affrontare la crisi della bilancia dei pagamenti in seguito al crollo del sistema monetario di Bretton Woods. La norma non fa alcun riferimento esplicito ai dazi, competenza esclusiva del Congresso come le tasse e per i quali sono state concesse solo alcune deleghe al presidente. La bocciatura è avvenuta nell'ambito di una procedura che era stata avviata su ricorso da parte di diverse imprese statunitensi.