Dazi globali Usa, Trump alza l'aliquota dal 10 al 15 per cento "con effetto immediato"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha disposto l'innalzamento "immediato" dal dieci al 15 per cento dei dazi globali alle importazioni. La decisione, scrive Trump su Truth, segue l'analisi "approfondita, dettagliata e completa della ridicola, mal scritta e straordinariamente anti-americana" decisione adottata dalla Corte suprema. "In qualità di presidente degli Stati Uniti d'America, aumenterò con effetto immediato il dazio doganale globale del 10 per cento sui Paesi, molti dei quali hanno derubato gli Stati Uniti per decenni, senza alcuna ritorsione (fino al mio arrivo!) al livello massimo consentito e legalmente testato del 15 per cento", ha scritto Trump. Il tycoon ha quindi annunciato che "nei prossimi mesi" l'amministrazione determinerà i nuovi dazi, "legalmente consentiti".