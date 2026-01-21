Trump: “Non vogliamo usare la forza in Groenlandia, ma la rivogliamo”. Le Borse apprezzano

“RISPETTO PER LA DANIMARCA”

"Ho tremendo rispetto per il popolo della Danimarca e della Groenlandia ma nessuno è in grado di assicurarne la sicurezza se non gli Stati Uniti – ha proseguito - La Groenlandia è un'isola indifesa in un'area strategica e per questo cerco negoziati immediati per discuterne l'acquisizione da parte degli Stati Uniti come abbiamo fatto in passato e come hanno fatto in passato anche alcuni paesi europei”. Trump ha ricordato che dopo la Seconda Guerra mondiale la Groenlandia era degli Usa “poi qualcuno ha deciso di ridarla alla Danimarca” ma all’epoca non era così strategica come posizione e come risorse.