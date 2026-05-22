"Quando c'era lei...", Meloni: "Non ho fermato io la campagna di Renzi nelle stazioni"

"Leggo, inoltre - scrive ancora la presidente del Consiglio- che qualcuno avrebbe chiesto di modificare la campagna di Italia Viva. Non so se sia vero e non ho gli elementi per dirlo, perché mi occupo di tante cose ma grazie a Dio non degli spazi pubblicitari nelle stazioni, ma a scanso di equivoci mi permetto di suggerire a chi ha questa responsabilità che la campagna di Italia Viva non dovrebbe essere toccata e dovrebbe proseguire così com'è. Anche perché gli italiani sono molto più intelligenti e consapevoli di quanto si pensi, e sanno distinguere perfettamente tra la propaganda di partito e la realtà delle cose. E, soprattutto, ricordano bene che, quando al governo 'c'era lui' e c'era il Pd, l'Italia era in condizioni tutt'altro che rosee".