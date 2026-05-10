Festa della Mamma, Giorgia Meloni: "Esserlo è il dono più grande e la sfida più profonda"

In occasione della Festa della Mamma, la premier Giorgia Meloni ha scritto un messaggio sui social. "Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità ti cambia dentro: cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Ti rende più forte e più fragile allo stesso tempo. Ti insegna ogni giorno cosa significhi amare davvero, senza misura, senza condizioni", si legge nel post.