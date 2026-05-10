Festa mamma, Coldiretti, 46% riceverà in regalo piante e fiori
A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo
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Sono fiori e piante i regali più scelti per la Festa della Mamma, preferiti da quasi un italiano su due (46%), nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotteria e profumi (19%). A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. È quanto emerge da una indagine on line della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
La primavera, sottolinea Coldiretti, offre un'ampia varietà di fiori perfetti da regalare: ranuncoli, peonie, camomille, rose, fiordaliso, ortensie e limonium. Un ventaglio di possibilità che consente di personalizzare il dono in base ai gusti della propria mamma, scegliendo colori, profumi e composizioni sempre diverse. Accanto ai fiori recisi, anche le piante ornamentali rappresentano una scelta molto diffusa per la Festa della Mamma, a partire da gerani, dipladenie e petunie. Si tratta di un dono apprezzato per la sua durata nel tempo e per la capacità di arricchire gli spazi domestici, dal balcone al soggiorno.
Il consiglio di Coldiretti è di acquistare fiori e piante di origine nazionale, anche direttamente dal produttore o nei mercati contadini di Campagna Amica, per essere sicuri di portare a casa un prodotto italiano al 100%, che sostiene i territori, l'ambiente e l'occupazione. A garantire la qualità del verde made in Italy è il lavoro delle migliaia di imprese florovivaistiche nazionali, impegnate ogni giorno nella valorizzazione delle produzioni locali. L'attenzione al benessere e alla prevenzione è sempre più centrale anche nelle iniziative promosse sul territorio.