Festa mamma, Coldiretti, 46% riceverà in regalo piante e fiori

Sono fiori e piante i regali più scelti per la Festa della Mamma, preferiti da quasi un italiano su due (46%), nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotteria e profumi (19%). A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. È quanto emerge da una indagine on line della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.