È la fotografia che emerge dall'undicesima edizione del rapporto: "Le Equilibriste-la maternità in Italia 2026" che viene diffuso nell'occasione della festa della mamma. Rispetto agli anni scorsi, a fronte di un incremento del lavoro, anche di quello femminile, sono le donne e particolarmente le madri a non guadagnare nulla dal trend positivo: tra le donne di 25-54 anni, che hanno almeno un figlio piccolo, l’occupazione è aumentata dello 0,1% mentre per gli uomini nella stessa condizione il trend è dello 0,9%.