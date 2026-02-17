Rapporto Svimez: "Sempre più giovani e anziani in fuga dal Mezzogiorno"

Il Sud si sta svuotando: oltre ai laureati andati a vivere più a nord o all'estero, anche gli anziani scelgono sempre più le aree centrosettentrionali del Paese. È quanto osservato dalla Svimez, l'associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, che nell'ultimo report "Un Paese, due emigrazioni" parla di una mobilità sempre più anticipata per gli studenti, già al momento dell'iscrizione all'università, che riduce strutturalmente le possibilità di rientro. E figli e nipoti attirano anche i "nonni con la valigia", anziani che conservano la residenza al Sud ma si spostano verso il settentrione per stare vicino alla famiglia, pur mantenendo la residenza al Sud. Nel solo 2024, i giovani qualificati del Mezzogiorno che si sono trasferiti al Centro-Nord sono 23mila, quelli che hanno scelto l'estero più di 8mila.



Il report, presentato in collaborazione con Save the children, fotografa la situazione con dei numeri precisi: dal 2002 al 2024 quasi 350mila laureati under 35 hanno lasciato il Mezzogiorno in direzione del Centro-Nord, per una perdita secca (al netto dei rientri) di 270mila unità. Al costo di 6.8 miliardi di euro l'anno, con "un trasferimento netto e strutturale di risorse pubbliche a favore delle aree più forti del Paese". Ai flussi migratori interni, si affianca la crescente scelta della rotta Sud-estero: tra il 2002 e il 2024 oltre 63mila under 35 laureati meridionali hanno lasciato il Paese. Al netto dei rientri, la perdita complessiva per il Sud è di 45mila giovani qualificati.