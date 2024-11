Svimez: rallenta la crescita al Sud, rischio di un nuovo sorpasso del Nord | In ripresa il lavoro, ma crollano i salari

Negli ultimi 10 anni quasi 200mila giovani laureati hanno lasciato il Mezzogiorno per il Centro-Nord. E in 138mila si sono trasferiti dall'Italia all'estero, secondo il rapporto Svimez. Tra gli altri fattori, questa scelta è legata secondo lo studio alle basse retribuzioni: dal 2013 le retribuzioni reali lorde per dipendente sono calate di 4 punti percentuali in Italia e del doppio (-8) nel Mezzogiorno, contro una crescita di 6 punti in Germania. Il rapporto parla di "degiovanimento e fuga dei giovani", tanto che le scuole primarie sono a rischio chiusura in 3mila Comuni per mancanza di bambini, portando a "un'emergenza emigrazione".