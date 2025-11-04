Save the Children: un minore su cinque nel mondo vive in zone di guerra

Nel 2024 il numero di bambini e adolescenti che vivono in aree colpite da conflitti armati ha raggiunto livelli mai registrati prima: oltre 520 milioni, pari a più di uno su cinque nel mondo. Lo rivela il rapporto "Stop the war on children: Security for Whom?" diffuso da Save the Children. Il documento sottolinea come lo scorso anno sia stato anche quello con il maggior numero di conflitti tra Stati dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e con un incremento del 30% delle gravi violazioni contro i minori, che includono uccisioni, mutilazioni, violenze sessuali e rapimenti.