Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Emergenza globale

Save the Children: un minore su cinque nel mondo vive in zone di guerra

04 Nov 2025 - 07:07
© -afp

© -afp

Nel 2024 il numero di bambini e adolescenti che vivono in aree colpite da conflitti armati ha raggiunto livelli mai registrati prima: oltre 520 milioni, pari a più di uno su cinque nel mondo. Lo rivela il rapporto "Stop the war on children: Security for Whom?" diffuso da Save the Children. Il documento sottolinea come lo scorso anno sia stato anche quello con il maggior numero di conflitti tra Stati dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e con un incremento del 30% delle gravi violazioni contro i minori, che includono uccisioni, mutilazioni, violenze sessuali e rapimenti.

save the children
minori