Donne e agricoltura: un quarto delle aziende è guidato da imprenditrici

La leadership femminile è più diffusa al Nord-Est (26,4%) e al Centro (31,8%), e si concentra soprattutto in alcuni comparti: olivicoltura (30,7%), viticoltura (29,4%) e frutticoltura (26,6%). C'è però un limite evidente: più l'azienda è grande, meno è probabile che sia guidata da una donna. Tra le imprese con fatturato sotto i 100mila euro, la quota di titolari donne è del 27,9%. Oltre i 500mila euro, scende al 19,6%. È una tendenza che attraversa tutto il sistema produttivo italiano, non solo l'agricoltura.



Sul fronte della forza lavoro, il 38% delle aziende conta donne per almeno un quarto del proprio organico. Le imprese a maggioranza femminile — dove le donne superano il 50% dei lavoratori — sono invece il 15,3%. Tra il 2022 e il 2024, il 9,4% delle aziende ha assunto almeno una collaboratrice, dato leggermente superiore a quello delle imprese che hanno assunto solo uomini (9%). In media, ogni azienda ha inserito 2,1 nuove collaboratrici contro 5,3 collaboratori uomini: le donne rappresentano il 28% delle nuove assunzioni totali, che sale al 35,3% nelle sole aziende che hanno scelto di assumere almeno una figura femminile.





