Dal gender pay gap al tokenismo: 10 segnali di discriminazione di genere nei luoghi di lavoro

Perché sono tanti i campanelli d’allarme che le nuove generazioni (e non solo) devono imparare a riconoscere per poter difendere la parità di genere anche in ambito lavorativo. Come fare? Il portale Skuola.net lo ha chiesto ad Andrea Catizone, avvocata e presidente della Fondazione “Tina Lagostena Bassi”, impegnata nello stesso campo della figura a cui la Fondazione è intitolata. Infatti, Tina Lagostena Bassi, storica avvocata, è stata una pioniera nella difesa dei diritti delle donne, con oltre sessant’anni di attività tra professione legale, politica e comunicazione.