Quando l’educazione sessuale (da sola) non riduce la violenza di genere: il "paradosso nordico", ecco cos'è

Per contro, come sottolinea l’attivista Flavia Restivo nel libro “Gli svedesi lo fanno meglio” (ed. Rizzoli), insegnare l’affettività e la sessualità a tutta la popolazione scolarizzata ha inciso positivamente sulla parità di genere e sull’inclusione sociale, in Svezia (pioniera dal 1955) e nelle nazioni vicine. Parimenti, si è assistita a una riduzione delle gravidanze adolescenziali e una maggiore diffusione dell’uso di contraccettivi o strumenti di profilassi.