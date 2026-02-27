Calendario 2026, con San Francesco l'Italia torna a 13 giorni "rossi": ecco quanto festeggiano nel resto del mondo

La maggior parte dei Paesi esaminati ha almeno una festività di origine religiosa nel calendario nazionale. Il Natale del 25 dicembre è celebrato come festività pubblica in almeno 154 Paesi. Tra questi, almeno 68 riconoscono anche il 26 dicembre (Santo Stefano o Boxing Day). Nove Paesi celebrano invece solo il Natale ortodosso, a gennaio. L'Eid al-Fitr è festività pubblica in almeno 71 Paesi, l'Eid al-Adha in almeno 70. Almeno 52 Paesi hanno nel calendario sia il Natale sia almeno uno dei due grandi Eid islamici: più della metà di questi — 30 — si trovano in Africa. Paesi come Bangladesh, Malaysia, Myanmar, Singapore e Sri Lanka celebrano festività legate a ben quattro religioni: buddhismo, cristianesimo, induismo e islam. L'India nel 2026 va anche oltre, con giorni festivi legati a cristianesimo, buddhismo, induismo, islam, giainismo e sikhismo.